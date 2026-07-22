Colegio de Profesores llama a revisar el calendario escolar 2027: esta es la fecha en que proponen las vacaciones de invierno

22 jul. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

El potente sistema frontal que azotó a gran parte del país durante los últimos días y obligó a la suspensión de clases por las intensas lluvias reabrió el debate sobre el calendario escolar. En este contexto, el Colegio de Profesores solicitó al Ministerio de Educación replantear la fecha del descanso invernal para los próximos períodos académicos, argumentando que el esquema actual no responde a la realidad climática de Chile.

El presidente del organismo, Mario Aguilar, catalogó como "correcta" la medida de suspender las actividades escolares ante el riesgo de desbordes, caídas de árboles e inundaciones durante el fenómeno meteorológico, pero recalcó que el problema de fondo radica en cómo se estructuran las fechas de descanso.

¿En qué fecha proponen fijar las vacaciones de invierno?

La asociación gremial propone eliminar las vacaciones en junio y fijar el descanso de invierno en julio.

En los últimos años, el Ministerio de Educación modificó el cronograma, adelantando el receso hacia mediados o finales de junio debido a razones epidemiológicas y circulación de virus respiratorios. Sin embargo, desde el magisterio insisten en que julio es el mes climatológicamente más adverso, por lo que el descanso debería volver a su fecha histórica.

“Tuvimos un junio en donde prácticamente no hubo mayores contingencias y julio a la vista está (...) Justamente se estaba en clase y se tuvo que recurrir a la suspensión”, enfatizó Aguilar.

Vías cortadas y frío en las aulas: el impacto en las regiones

El dirigente gremial remarcó que las consecuencias negativas de mantener a los estudiantes en las salas de clases durante las primeras semanas de julio se sienten con mayor fuerza desde la región del Biobío hacia el sur.

Según detalló Aguilar, el cruce entre lluvias intensas y bajas temperaturas dificulta la continuidad del aprendizaje. Por un lado, las precipitaciones provocan cortes de caminos y vías anegadas que imposibilitan el traslado seguro de las comunidades escolares. A esto se suma la precaria infraestructura de muchos establecimientos, donde las aulas no cuentan con la climatización ni la temperatura adecuada para capear el frío extremo.

En esa línea, desde el magisterio enfatizan que este escenario deriva inevitablemente en la pérdida de jornadas del calendario escolar oficial, obligando a las autoridades a recurrir a suspensiones de emergencia en lugar de contar con un receso invernal debidamente planificado.

Gestión ante el Mineduc

Tras conversar preliminarmente con el subsecretario de la cartera, el Colegio de Profesores confirmó que solicitará una reunión formal con la ministra de Educación, María Paz Arzola, para exigir que el calendario escolar contemple el regreso de las vacaciones a julio.

"La práctica y la realidad están demostrando que al parecer no es lo más conveniente mantener las vacaciones en junio", concluyó el líder gremial.