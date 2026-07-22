Con remate de hasta 60% de descuento: Sodimac le pone fecha al cierre de conocida sucursal en Santiago

22 jul. 2026 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

Sodimac confirmó hace unos días el cierre definitivo de su tienda en el Mallplaza Los Dominicos, en la comuna de Las Condes. Por ello, la sucursal dio inicio a un masivo remate de productos que ha generado gran expectación entre los clientes.

A pocos días del cese de las operaciones, los compradores han llegado de forma masiva para aprovechar la liquidación total de stock al interior del local.

A través de un video de TikTok, la usuaria @_mnorii documentó la dinámica al interior del local, señalando que las rebajas se aplican progresivamente por áreas: "Van rematando por pasillos, están en pinturas, herramientas, gasfitería, electricidad y cosas para auto", explicó.

De acuerdo al registro, la sucursal exhibe carteles con descuentos que van desde un 50% hasta un 60% en artículos seleccionados.

La magnitud de la liquidación quedó en evidencia con la compra de la propia creadora de contenido, quien mostró un carro lleno de productos cuyo precio original sumaba $418 mil pesos, pero tras aplicar los descuentos terminó pagando solo $133 mil.

¿Hasta cuándo estará abierta la tienda?

Para quienes buscan aprovechar los precios de liquidación, la venta con descuento se mantendrá activa de manera presencial en el recinto.

Sin embargo, el plazo definitivo para comprar ya está fijado: la tienda de Sodimac Los Dominicos atenderá al público por última vez el viernes 31 de julio, fecha en que bajará sus cortinas para dar paso a las obras de remodelación del nuevo operador.

El espacio que dejará libre la firma del grupo Falabella será tomado por el gigante estadounidense de compras mediante un club de membresía, PriceSmart, en lo que será su desembarco oficial en el mercado chileno.

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