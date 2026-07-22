Video muestra arriesgado rescate de jóvenes desaparecidos en Cajón del Maipo

22 jul. 2026 - 10:20 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles se confirmó el hallazgo con vida de los tres jóvenes que permanecían desaparecidos en el Cajón del Maipo, en la Región Metropolitana, en medio del intenso sistema frontal que afectó a la zona.

Un video muestra el momento del rescate por parte de los equipos de emergencia. En las imágenes, un helicóptero sobrevuela el refugio en donde las víctimas se mantuvieron aisladas a causa de la nieve. Luego, se aprecia cuando son trasladadas a la aeronave.

"No están lesionados"

De acuerdo a lo informado por la Policía de Investigaciones, las tres personas, al verse expuestas al mal tiempo, lograron llegar al refugio en las Termas de Colina.

Sobre su estado de salud, la subprefecta Tatiana García-Huidobro destacó que "están bien, pero hay que hacer los chequeos médicos de rigor después de tantos días estando aislados".

"No están lesionados, se encuentran bien, porque lograron llegar al refugio, que era lo importante. El detalle de cómo los encontraron, por el momento, no es relevante para nosotros", agregó.

¿Quiénes son los jóvenes hallados con vida y cómo desaparecieron?

Las identidades de los tres jóvenes hallados con vida son Martina Núñez, de 21 años; Magdalena Retamal, de 31; y Manuel, conocido como "El Chino".

La emergencia sucedió el pasado 16 de julio, cuando se movilizaban en un vehículo por San José de Maipo en dirección a San Gabriel.

Los últimos antecedentes indican que el rastro se perdió luego de que salieran de una discoteca, poco antes de que el sistema frontal afectara a la Región Metropolitana.

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