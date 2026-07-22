Alcaldesa de La Serena arremete contra sanitaria por falta de agua potable: "No han dado el ancho"

22 jul. 2026 - 10:51 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Mucho Gusto, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, se refirió a las devastadoras consecuencias que ha dejado el sistema frontal en la ciudad, siendo la falta de agua potable uno de los principales problemas ahora.

"Al fin nos escucharon"

En primer lugar, la jefa comunal aseguró que la declaración de estado de catástrofe permitió reforzar las labores de ayuda. "Al fin nos escucharon", afirmó, agregando que la medida ha permitido el despliegue de helicópteros para trasladar ayuda a sectores aislados y apoyar el rescate de personas con problemas de salud.

Norambuena sostuvo que la principal preocupación en la zona urbana es el corte de agua potable, y reveló que conversó con el gerente de Aguas del Valle tras las denuncias de vecinos. "Las personas nos están llamando a cada minuto, pidiendo recarga en los puntos de agua", comentó.

Asimismo, cuestionó la capacidad de respuesta de la sanitaria, asegurando que los puntos de abastecimiento disponibles no son suficientes. "Con 200 puntos para alimentar a casi 200 mil personas no hay por dónde, es inviable", señaló.

La alcaldesa explicó que la empresa cuenta con 25 camiones aljibe, aunque afirmó que muchos no alcanzan a llegar a destino, porque son abordados antes por vecinos desesperados por conseguir agua.

Por ello, informó que ofreció poner a disposición inspectores municipales e incluso apoyo de Carabineros para custodiar los camiones. "Lo importante es poder recargar los puntos de agua", sostuvo.

"Ha estado más lento que un bolero"

Sobre la reposición del servicio, Norambuena indicó que, según Aguas del Valle, el suministro podría restablecerse recién el sábado. En ese sentido, hizo un llamado a que exista "una mejor coordinación con respecto al tema sanitario. Hoy día no han dado el ancho".

Además, criticó la falta de planificación de la empresa, asegurando que el evento meteorológico era previsible. "Esto no es como un terremoto, que viene de un rato para otro y que ahí claramente no tenemos mucho que hacer, pero esto era algo que se había proyectado", comentó.

Finalmente, señaló que ha mantenido contacto con autoridades del Gobierno para coordinar la emergencia, aunque cuestionó la respuesta de Senapred. "Ha estado más lento que un bolero, no nos han llegado las gestiones que hemos ido necesitando, como los camiones aljibe y las motobombas", concluyó.

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