Suspenden clases para este jueves y viernes en dos regiones del país: Revisa en qué comunas rige la medida

22 jul. 2026 - 10:54 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación (Mineduc), en coordinación con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y las delegaciones presidenciales regionales, confirmó la suspensión total de clases para el jueves 23 y viernes 24 de julio en diversos sectores de las regiones de Atacama y Coquimbo.

La decisión preventiva responde a las condiciones provocadas por el sistema frontal, con el fin de resguardar a las comunidades educativas.

Las comunas que incluye el anuncio

El alcance de la medida varía según la zona geográfica y el nivel de afectación previsto para cada territorio:

La suspensión de actividades rige de manera total en las 15 comunas de la región:

La Serena

Coquimbo

Andacollo

La Higuera

Paihuano

Vicuña

Ovalle

Combarbalá

Monte Patria

Punitaqui

Río Hurtado

Illapel

Canela

Los Vilos

Salamanca

La medida se aplicará de forma focalizada en las zonas con mayor riesgo meteorológico. Esto incluye a toda la provincia de Huasco —correspondiente a las comunas de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen— además de la comuna de Tierra Amarilla en la provincia de Copiapó.

Alcance para colegios públicos y particulares

Las autoridades educativas remarcaron que la suspensión es transversal. Según detalló oficialmente la cartera de Educación, "la medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media".

Desde el Mineduc instaron a las comunidades escolares a estar informadas a través de los canales oficiales de cada Seremi de Educación y a seguir las directrices de los organismos de emergencia locales.

Todo sobre Sistema frontal