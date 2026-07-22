¿Eres afiliado? Los beneficios extraordinarios que activaron Cajas de compensación para afectados por sistema frontal

22 jul. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Ante el paso del sistema frontal que afectó al país, Cajas de compensación han anunciado ayudas especiales para sus afiliados y pensionados que se han visto afectados por los estragos en diversas zonas del país.

Los beneficios extraordinarios contemplan medidas de apoyo económico y social, acceso a prestaciones de salud y facilidades financieras para quienes necesiten enfrentar las consecuencias de la emergencia.

Conoce qué entidades se sumaron a la iniciativa y cómo acceder a los beneficios destinados a quienes hayan sufrido los efectos del evento climático.

Cajas de compensación que ofrecen apoyos ante contingencia

Caja La Araucana

La principal ayuda corresponde a una Asignación por Catástrofe que entrega hasta $100.000 de libre disposición destinada a los afiliados afectados por el sistema frontal en zonas declaradas en alerta, emergencia o estado de catástrofe.

También podrán acceder a dos gift cards por un total de $50.000, destinadas a la compra de alimentos, artículos de aseo, productos de higiene personal y medicamentos.

En materia de salud, Caja La Araucana informó que su programa "Tu Salud Más Cerca" ofrece telemedicina gratuita las 24 horas y apoyo psicológico, sujeto a disponibilidad de profesionales.

Asimismo, con la declaración de estado de catástrofe se habilitó el Crédito Social con tasa 0% y la posibilidad de reprogramar créditos con tasa preferencial y hasta seis meses de gracia para trabajadores y pensionados.

¿Cómo acceder a los beneficios?

Los afiliados que necesiten gestionar un siniestro o requieran orientación para activar su seguro de hogar pueden hacerlo a través del Centro de Contacto de Caja La Araucana, llamando al 600 422 8100, opción 5 (Otros seguros), o directamente en el Call Center de SURA, llamando al 600 411 1000.

Caja 18

La principal ayuda extraordinaria para quienes resultaron afectados por los recientes temporales y están afiliados a Caja 18, corresponde a un bono de $120 mil de libre disposición.

Además del bono, la entidad informó que pondrá a disposición cajas de mercadería sin costo para quienes acrediten su estado de necesidad mediante la FIBE o alguno de los documentos alternativos establecidos.

A ello se suma un plan de apoyo financiero que estará disponible únicamente para afiliados que residan en regiones o provincias declaradas zona de catástrofe.

Entre las medidas anunciadas se encuentra un crédito social con un 30% de descuento en la tasa de interés y hasta seis meses de gracia, además de la posibilidad de reprogramar hasta seis cuotas de créditos vigentes sin costo.

A esto se suman facilidades financieras y beneficios en salud que puedes conocer en detalle aquí.

¿Cómo acceder a los beneficios?

Las medidas están dirigidas a trabajadores y pensionados afiliados que residan en alguna de las diez regiones consideradas por la Caja de Compensación: Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Para acceder a los apoyos extraordinarios de Caja 18 será indispensable contar con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) actualizada, instrumento que permite acreditar los daños sufridos tras el sistema frontal. El afiliado deberá figurar como jefe de hogar en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

En caso de no contar con ella, también será posible acreditar la situación mediante un parte de Carabineros de Chile, un certificado emitido por un asistente social o una declaración jurada simple.

La solicitud deberá realizarse en las sucursales de Caja 18 ubicadas en las regiones afectadas. El beneficio podrá solicitarse hasta el 31 de agosto o hasta que se agoten los recursos disponibles.

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