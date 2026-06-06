Así puedes obtener descuentos en gas y remedios: Los beneficios que ofrecen las Cajas de Compensación este invierno

06 jun. 2026 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

Las Cajas de Compensación en Chile ofrecen una serie de beneficios para sus afiliados, especialmente en la temporada de invierno, cuando los gastos en calefacción, salud y servicios básicos aumentan.

Con cerca de 8 millones de afiliados, incluyendo 1.5 millones de pensionados, estas instituciones proporcionan descuentos en gas licuado, medicamentos con descuentos de hasta el 80% y reembolsos en cuentas de electricidad y agua.

Además, ofrecen copagos reducidos para consultas médicas, telemedicina gratuita y créditos sociales para atender contingencias de salud.

¿Cómo acceder a los beneficios?

Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile, habló con Meganoticias Siempre Juntos y explicó todo el proceso.

“Las cajas tienen beneficios permanentes, pero en esta época lo que hemos denominado 'abrir tu bolsillo', es decir, una serie de beneficios especiales para, precisamente, aliviar el presupuesto de la gente cuando en el invierno se requiere más demanda de energía, de gas o más consultas médicas, producto del frío que estamos pasando”, dijo para comenzar.

Añadió que “Caja Los Andes, Caja Los Héroes, Caja Arauca y Caja 18 tienen distintos beneficios y es muy importante que los usuarios los conozcan y que los usen... Por ejemplo, tienes descuentos promedio de $5.000 por cada cilindro de gas, en el caso de los cilindros de menor tamaño, y hasta $7.000 los cilindros de mayor tamaño”.

Para acceder a estos beneficios, “lo único que tiene que hacer es ingresar a la página de cajasdechile.cl y ahí existe un banner que se denomina consulta tu caja con su RUT. El banner le va a indicar inmediatamente cuál es la caja de compensación a la cual usted está afiliado, y de esa manera puede ir a la suya y averiguar concretamente cuál es el beneficio que tiene en diversos ámbitos”.

Para finalizar, recalcó que “lo que hacen las cajas es que, gracias a su poder de compra masiva, pueden negociar mejores precios y esos precios se traspasan a los afiliados. Es el gran beneficio que dan las cajas y decirles también, para los que no saben, que para los trabajadores las cajas son gratuitas. Por lo tanto, no tienen que pagar un peso, no se les descuenta un peso de su remuneración”.