Camión con 400 cerdos volcó en acceso a Ruta 78 en Talagante: Animales salieron eyectados y al menos dos fallecieron

22 jul. 2026 - 12:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles en la comuna de Talagante, Región Metropolitana, luego que volcara un camión que transportaba cerca de 400 cerdos.

Al menos dos cerdos habrían fallecido

El hecho ocurrió a eso de las 10:15 horas, en el acceso a la Ruta 78 en dirección a la costa, en el sector de la rotonda de avenida Talagante. Este se encuentra actualmente con restricción vehicular.

Por motivos que se investigan, el conductor perdió el control y volcó cuando giraba en la rotonda, haciendo que los animales salieran eyectados desde el cargamento y terminaran dispersos en la carretera.

Los porcinos comenzaron a separarse y a avanzar por el sector, sin embargo, al poco rato llegó personal municipal y otros equipos de emergencia, los cuales lograron contenerlos.

Al menos dos cerdos habrían muerto producto del impacto, pero la mayoría sobrevivió.

Conductor habría manejado a exceso de velocidad

Según explicó Carabineros, el siniestro vial se habría generado por una conducción en exceso de velocidad, pero también por lo resbaladizo de la ruta.

Respecto a su estado, resultó con algunas lesiones, pero se encuentra fuera de riesgo vital. "Tiene lesiones leves a raíz del volcamiento. Tiene un golpe en la cabeza y está consciente", señaló el mayor Claudio Albanés, de la 23 comisaría de Talagante.

Desde TransporteInforma señalaron que el sector del accidente, específicamente en la pista de ramal que permite el ingreso a la Ruta 78, se encuentra con restricción vehicular, por lo que se recomienda reducir la velocidad.