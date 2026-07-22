"Ellos ya se conocían": Habla pareja de joven hallado con vida en refugio en el Cajón del Maipo

22 jul. 2026 - 10:23 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el hallazgo con vida de los tres jóvenes desaparecidos en el Cajón del Maipo, Génesis, pareja de Manuel, apodado "El Chino", conversó con "Mucho Gusto" y destacó que se enteró de la situación al momento en que llegó de su trabajo, a mediados de la semana pasada.

La mujer recalcó que "él (Manuel) siempre salía, pero siempre llegaba... el día jueves me llama mi suegra y me dice: '¿ha llegado la guagua (Manuel) a la casa?' y yo le dije: 'no tía, no ha llegado todavía'. Yo pensé que estaba en el sector".

"Él me ha llevado a mí a las termas y yo sabía que era un lugar seguro, que había camas, cosas para comer, salamandras, hay de todo... él tampoco va a dejar que les pase algo malo a ellas", manifestó.

Confirmó que los tres sí se conocían

Génesis, además, hizo hincapié en que los tres ya se conocían, descartando especulaciones que surgieron en días anteriores, que daban a entender que Manuel las había visto por primera vez en la noche de la desaparición.

"Ellos ya se conocían, ya habían hablado y habían compartido mucho antes... Nunca fue un secuestro, no es así", recalcó la mujer.

Agregó que las dos acompañantes son parvularias y que "salían del jardín y saludaban al Chino. Le decían: 'buena, chinito, cuándo vamos a salir, cuándo vamos a carretear', y un día yo les dije que era una falta de respeto, que yo estaba ahí presente".

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