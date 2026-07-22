"Ellos ya se conocían": Habla pareja de joven hallado con vida en refugio en el Cajón del Maipo
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Tras el hallazgo con vida de los tres jóvenes desaparecidos en el Cajón del Maipo, Génesis, pareja de Manuel, apodado "El Chino", conversó con "Mucho Gusto" y destacó que se enteró de la situación al momento en que llegó de su trabajo, a mediados de la semana pasada.
La mujer recalcó que "él (Manuel) siempre salía, pero siempre llegaba... el día jueves me llama mi suegra y me dice: '¿ha llegado la guagua (Manuel) a la casa?' y yo le dije: 'no tía, no ha llegado todavía'. Yo pensé que estaba en el sector".
"Él me ha llevado a mí a las termas y yo sabía que era un lugar seguro, que había camas, cosas para comer, salamandras, hay de todo... él tampoco va a dejar que les pase algo malo a ellas", manifestó.Ir a la siguiente nota
Confirmó que los tres sí se conocían
Génesis, además, hizo hincapié en que los tres ya se conocían, descartando especulaciones que surgieron en días anteriores, que daban a entender que Manuel las había visto por primera vez en la noche de la desaparición.
"Ellos ya se conocían, ya habían hablado y habían compartido mucho antes... Nunca fue un secuestro, no es así", recalcó la mujer.
Agregó que las dos acompañantes son parvularias y que "salían del jardín y saludaban al Chino. Le decían: 'buena, chinito, cuándo vamos a salir, cuándo vamos a carretear', y un día yo les dije que era una falta de respeto, que yo estaba ahí presente".
Leer más de
Notas relacionadas