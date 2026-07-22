"Es inaceptable": El enojo de José Antonio Neme por fallas en la distribución de agua potable en La Serena

22 jul. 2026 - 10:59 hrs.

¿Qué pasó?

Los problemas de distribución de agua potable en La Serena tras el paso del sistema frontal provocaron una dura reacción de José Antonio Neme, quien cuestionó las explicaciones entregadas por la empresa sanitaria Aguas del Valle frente ante la falta de abastecimiento que afecta a miles de vecinos.

La situación fue expuesta durante un despacho del matinal Mucho Gusto, espacio en que la alcaldesa de la comuna, Daniela Norambuena, informó que los camiones aljibe no logran responder a la alta demanda.

"No puede venir ahora el gerente de Aguas del Valle a decir que tenemos problemas porque la gente se estaba abalanzando al camión. Esa no puede ser la respuesta de Aguas del Valle, discúlpenme", emplazó Neme.

El problema de agua tras el paso del temporal

La Serena depende de una sola planta para el abastecimiento de agua. Por el momento, la ciudad se vale de 25 camiones aljibe para la distribución a la población.

Norambuena señaló que, según lo informado por el gerente de Aguas del Valle, la empresa enfrenta dificultades para distribuir agua debido a la gran cantidad de personas que acuden a abastecerse. Frente a ello, destaco:

"Aguas del Valle debe decir 'no puedo', porque hay que reconocer cuando ya no dan abasto, o sea, definitivamente ser honesto y sincero y pensar en la gente". Por otro lado, la alcaldesa sostuvo que "Senapred ha estado más lento que un bolero".

El fuerte cuestionamiento de José Antonio Neme

Tras escuchar la explicación entregada por la sanitaria, José Antonio Neme manifestó su molestia y criticó que se atribuyera el problema a la alta demanda de los vecinos: "Con todo el cariño del mundo, dígale al gerente de Aguas del Valle que no está vendiendo rabanitos, sino que está ofreciendo un servicio básico", afirmó el conductor.

Luego agregó: "La gente se abalanza sobre los camiones, pero por supuesto, yo también lo haría", cuestionando que esa fuera la explicación para los problemas de distribución.

Neme continuó sus críticas señalando: "¿Cómo le voy a explicar al gerente de Aguas del Valle cuál es la filosofía que hay detrás de un servicio básico? Me parece una vergüenza".

También planteó que existen alternativas para enfrentar este tipo de emergencias, indicando que actualmente hay tecnologías y obras de infraestructura que permiten reforzar el abastecimiento.

"No puede venir ahora el gerente de Aguas del Valle a decir que tenemos problemas porque la gente se estaba abalanzando al camión. Esa no puede ser la respuesta de Aguas del Valle, discúlpenme", aseveró Neme.

"Es La Serena, no estamos hablando del último poblado que está en la precordillera y viven 4 personas. Entonces, es inaceptable esto", concluyó.