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José Antonio Neme y Pancho Melo van por la corona: Estos son los candidatos a Rey y Reina Guachaca 2026

La Gran Cumbre Guachaca 2026 comienza a tomar forma tras la publicación de los candidatos a Rey y Reina Guachaca, en una nómina que este año cuenta con dos rostros de MegaJosé Antonio Neme y Pancho Melo.

Según la convocatoria difundida por La Cuarta, la elección vuelve con su tono clásico de humor popular para definir a los próximos soberanos guachacas.

Los candidatos a Guachaca 2026

Entre los nominados destacan rostros conocidos de la TV, la música y el deporte, en una lista que busca representar el espíritu más popular y festivo del país.

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Candidatos a reyes:

  • José Antonio Neme
  • Francisco 'Pancho' Melo
  • Daniel 'Huevo' Fuenzalida
  • Willy Sabor
  • Otakin

Candidatas a reina:

  • Juanita Parra
  • Pamela Leiva
  • Piare con P
  • Daniela Muñoz
  • Yanara Aedo
  • Soledad Onetto

Para votar debes ingresar aquí y seleccionar a tus candidatos.

¿Cuándo es la Gran Cumbre Guachaca 2026?

La elección forma parte de la antesala de la Gran Cumbre Guachaca 2026, programada para el 4 y 5 de septiembre en la Estación Mapocho, instancia donde serán coronados los nuevos reyes y reinas del “guachaquismo nacional”.

La organización ya habilitó la preventa de entradas y el programa oficial del evento a través de Punto Ticket.

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También asoman conocidos grupos nacionales, como la Sonora Palacios, Los Viking's 5 y Los Santiaguinos.

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