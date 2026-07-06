José Antonio Neme y Pancho Melo van por la corona: Estos son los candidatos a Rey y Reina Guachaca 2026
- Por Vicente Guzmán
La Gran Cumbre Guachaca 2026 comienza a tomar forma tras la publicación de los candidatos a Rey y Reina Guachaca, en una nómina que este año cuenta con dos rostros de Mega: José Antonio Neme y Pancho Melo.
Según la convocatoria difundida por La Cuarta, la elección vuelve con su tono clásico de humor popular para definir a los próximos soberanos guachacas.
Los candidatos a Guachaca 2026
Entre los nominados destacan rostros conocidos de la TV, la música y el deporte, en una lista que busca representar el espíritu más popular y festivo del país.Ir a la siguiente nota
Candidatos a reyes:
- José Antonio Neme
- Francisco 'Pancho' Melo
- Daniel 'Huevo' Fuenzalida
- Willy Sabor
- Otakin
Candidatas a reina:
- Juanita Parra
- Pamela Leiva
- Piare con P
- Daniela Muñoz
- Yanara Aedo
- Soledad Onetto
Para votar debes ingresar aquí y seleccionar a tus candidatos.
¿Cuándo es la Gran Cumbre Guachaca 2026?
La elección forma parte de la antesala de la Gran Cumbre Guachaca 2026, programada para el 4 y 5 de septiembre en la Estación Mapocho, instancia donde serán coronados los nuevos reyes y reinas del “guachaquismo nacional”.
La organización ya habilitó la preventa de entradas y el programa oficial del evento a través de Punto Ticket.
También asoman conocidos grupos nacionales, como la Sonora Palacios, Los Viking's 5 y Los Santiaguinos.
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