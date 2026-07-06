Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio: Autoridades refuerzan su presencia en el "Campamento Fuerza Guerrera"

06 jul. 2026 - 10:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes continúa la segunda etapa del operativo de desalojo de la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso. De acuerdo al plan de la autoridad, esta intervención busca desalojar un total de 40 hectáreas.

El enviado especial de Meganoticias, Danilo Villegas, explicó que esta segunda fase comenzó el pasado martes y continuará hasta el próximo miércoles.

"Campamento Fuerza Guerrera"

Durante el mes de enero ya se desalojaron un total de 58 hectáreas, lo que incluyó varios episodios violentos que incluso dejaron heridos a algunos funcionarios de Carabineros.

A raíz de esos hechos, en esta oportunidad las autoridades han puesto mayor atención a un sector de 8 hectáreas denominado "Campamento Fuerza Guerrera", donde anteriormente se han detectado hechos delictuales y actividades relacionadas con el narcotrafico.

El operativo cuenta con la participación de equipos de Carabineros, incluyendo personal de Control de Orden Público y GOPE. Además, se cuenta con el apoyo de Chilquinta para realizar desconexiones eléctricas previas a la intervención.

Se espera que en algunos sectores haya mayor resistencia debido a la presencia de estructuras sólidas y personas que no han abandonado sus viviendas, pese a que varios de los habitantes de la toma se fueron del sector antes del operativo.

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