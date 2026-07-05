Hasta -4°: Emiten "aviso" por heladas para este lunes en zonas de seis regiones del país
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "heladas normales a moderadas" que se registrarán en la jornada de este lunes 6 de julio en diversos sectores del país.
El fenómeno climático se concentrará principalmente durante la madrugada del día lunes y se extenderá hasta la mañana del mismo día.
Regiones y zonas afectadas
El aviso contempla sectores de:
- Región de Valparaíso: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos
- Región Metropolitana: Cordillera Costa, Valle
- Región de O’Higgins: Cordillera Costa, Valle
- Región del Maule: Cordillera Costa, Valle
- Región de Ñuble: Cordillera Costa, Valle
- Región del Biobío: Cordillera Costa, Valle
¿Cuáles serán las temperaturas?
Región de Valparaíso
- Cordillera Costa -4 y -2
- Precordillera y valles precordilleranos -4 y -2
Región Metropolitana
- Cordillera Costa -4 y -2
- Valle -4 y -2
Región de O'Higgins
- Cordillera Costa -4 y -2
- Valle -4 y -2
Región del Maule
- Cordillera Costa -4 y -2
- Valle -4 y -2
Región de Ñuble
- Cordillera Costa -4 y -2
- Valle -4 y -2
Región del Biobío
- Cordillera Costa -4 y -2
- Valle -4 y -2
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
Leer más de
Notas relacionadas
- ¿Vuelve la lluvia a Santiago? Alejandro Sepúlveda anticipa sistemas frontales para la próxima semana en varias regiones
- "Nubes convectivas": Armada advierte posible formación de trombas marinas en sector costero de una región de Chile
- Hasta -8°: Emiten "aviso" por heladas para este domingo en zonas de dos regiones del sur de Chile