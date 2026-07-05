Hasta -4°: Emiten "aviso" por heladas para este lunes en zonas de seis regiones del país

05 jul. 2026 - 18:16 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "heladas normales a moderadas" que se registrarán en la jornada de este lunes 6 de julio en diversos sectores del país.

El fenómeno climático se concentrará principalmente durante la madrugada del día lunes y se extenderá hasta la mañana del mismo día.

Regiones y zonas afectadas

El aviso contempla sectores de:

Región de Valparaíso: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos

Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos Región Metropolitana: Cordillera Costa, Valle

Cordillera Costa, Valle Región de O’Higgins: Cordillera Costa, Valle

Cordillera Costa, Valle Región del Maule: Cordillera Costa, Valle

Cordillera Costa, Valle Región de Ñuble: Cordillera Costa, Valle

Cordillera Costa, Valle Región del Biobío: Cordillera Costa, Valle

¿Cuáles serán las temperaturas?

Región de Valparaíso

Cordillera Costa -4 y -2

Precordillera y valles precordilleranos -4 y -2

Región Metropolitana

Cordillera Costa -4 y -2

Valle -4 y -2

Región de O'Higgins

Cordillera Costa -4 y -2

Valle -4 y -2

Región del Maule

Cordillera Costa -4 y -2

Valle -4 y -2

Región de Ñuble

Cordillera Costa -4 y -2

Valle -4 y -2

Región del Biobío

Cordillera Costa -4 y -2

Valle -4 y -2

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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