"Nubes convectivas": Armada advierte posible formación de trombas marinas en sector costero de una región de Chile

04 jul. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada, a través del Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano emitió un aviso especial ante la probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas asociadas a trombas marinas, fenómeno climático que requiere máxima precaución por parte de la comunidad costera y las embarcaciones.

Detalles del aviso

Para resguardar la seguridad de la población y de quienes realizan actividades marítimas, se especificaron los siguientes puntos clave:

Tramo afectado : Toda la zona correspondiente al sector costero de la Región del Maule.

: Toda la zona correspondiente al sector costero de la Región del Maule. Horarios de riesgo : La alerta comenzará a regir a partir de hoy, sábado 4 de julio, desde las 18:00 horas y se extenderá hasta la madrugada del domingo 5 de julio a las 05:00 horas.

: La alerta comenzará a regir a partir de hoy, sábado 4 de julio, desde las 18:00 horas y se extenderá hasta la madrugada del domingo 5 de julio a las 05:00 horas. Condiciones esperadas: Se prevé el desarrollo de nubes convectivas de gran potencial. Esta inestabilidad atmosférica generará las condiciones propicias para la formación y avistamiento de trombas marinas en el océano, las cuales eventualmente podrían acercarse a la línea de la costa.

¿Qué son las nubes convectivas y las trombas marinas?

Las nubes convectivas son masas nubosas que se forman por el rápido ascenso de aire cálido y húmedo hacia capas más frías de la atmósfera. Cuando este proceso es muy intenso, genera tormentas y fuertes corrientes de aire.

Si estas condiciones se desarrollan sobre el mar, pueden originar una tromba marina: un torbellino o masa de aire giratoria que conecta una nube de tormenta con la superficie del agua. Su impacto puede generar vientos destructivos localizados y oleaje sumamente peligroso.

Recomendaciones a la comunidad

El Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano enfatizó que los eventuales cambios a las condiciones previstas se informarán oportunamente a través de los canales oficiales.

Ante este escenario, el consejo de la autoridad es evitar acercarse a las playas durante los horarios señalados y asegurar techumbres u objetos que puedan ser arrastrados por ráfagas de viento.

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