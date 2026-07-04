Como un "efecto dominó": Temporal con viento puelche destruyó un centenar de árboles en parque de La Araucanía

04 jul. 2026 - 09:49 hrs.

¿Qué pasó?

Una alarmante situación se vivió esta semana en la región de La Araucanía producto de un intenso sistema frontal. Uno de los puntos más afectados fue la comuna de Lautaro, donde el emblemático Parque Isabel Riquelme sufrió daños devastadores tras la caída de aproximadamente 120 árboles de gran tamaño, la mayoría de ellos eucaliptus con más de un siglo de historia.

El hecho quedó registrado en un impactante video que se viralizó rápidamente en redes sociales. El registro era tan sorprendente que muchos usuarios en internet llegaron a especular que se trataba de imágenes creadas con Inteligencia Artificial. Sin embargo, las autoridades locales y los trabajadores del recinto confirmaron que el desastre fue completamente real.

El colapso y el "efecto dominó"

La destrucción se produjo bajo una dinámica de efecto dominó. Según explicó Manuel Valenzuela, encargado del Parque Isabel Riquelme, el terreno donde crecen estas especies corresponde históricamente al lecho del río Cautín.

Al tratarse de un suelo fluvial, los eucaliptus —que alcanzaban alturas de entre 20 y 40 metros— desarrollaron raíces muy superficiales al tener agua siempre cerca.

Con las intensas rachas del viento puelche, la base de un árbol cedió, arrastrando consecutivamente a los demás en una violenta reacción en cadena.

El parque se encontraba cerrado de forma preventiva debido a las alertas meteorológicas, por lo que no se registraron personas lesionadas, manteniéndose los trabajadores a resguardo.

Millonarios daños en infraestructura y plan de contingencia

La caída de las estructuras arbóreas no solo golpeó el entorno natural de las 54 hectáreas del parque, sino que provocó una destrucción total de su infraestructura. Entre los principales daños catastrados por el municipio se encuentran:

Destrucción total de baños públicos, algunos de ellos partidos literalmente por la mitad por los troncos.

Colapso de la red de quinchos y zonas de pícnic familiar.

Daños severos en cercos, rejas perimetrales y matrices de agua.

Riesgo de filtración en una de las lagunas destinadas a la piscicultura debido al impacto de un ejemplar.

Una oportunidad para la reforestación nativa

Pese a la magnitud de la tragedia para la comuna, las autoridades locales buscan transformar la crisis en una oportunidad de mejora.

De la mano con la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se implementará un plan de manejo que no solo retirará los árboles caídos, sino que evaluará talar controladamente otros eucaliptos y pinos que aún siguen en pie pero que representan un peligro inminente para el verano.

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