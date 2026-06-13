Sistema frontal y jet de bajo nivel: Emiten avisos por tres días de lluvias y vientos de hasta 100 km/h en zonas de una región

13 jun. 2026 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos debido a un "sistema frontal" y un "jet de bajo nivel" que dejarán tres días de lluvias y vientos de hasta 100 km/h en zonas de una región del país.

Tres días de lluvias por sistema frontal

El primero de los avisos es el referente a las precipitaciones que dejará un sistema frontal entre la tarde de este sábado 13 y la noche del próximo lunes 15 de junio en diversos sectores de la región de Magallanes.

Región de Magallanes

Cordillera Austral Norte: 5-19 mm (sábado 13), 20-40 mm (domingo 14) y 30-44 mm (lunes 15).

(sábado 13), (domingo 14) y (lunes 15). Cordillera Austral Sur: 15-28 mm (sábado 13), 15-28 mm (domingo 14) y 10-29 mm (lunes 15).

(sábado 13), (domingo 14) y (lunes 15). Insular Sur: 15-28 mm (sábado 13), 15-28 mm (domingo 14) y 10-20 mm (lunes 15).

(sábado 13), (domingo 14) y (lunes 15). Pampa Patagónica Norte: 2-15 mm (sábado 13), 12-28 mm (domingo 14) y 8-29 mm (lunes 15).

Vientos de hasta 100 km/h

En tanto, el aviso por "viento normal a moderado" se originó por un "jet de bajo nivel" que estará presente entre la noche del domingo 14 y la mañana del lunes 15 de junio en zonas de la misma región de Magallanes.

Región de Magallanes

Cordillera Austral Sur: 70-90 km/h (domingo 14) y 60-90 km/h (lunes 15).

(domingo 14) y (lunes 15). Insular Central: 70-90 km/h (domingo 14) y 70-90 km/h (lunes 15).

(domingo 14) y (lunes 15). Pampa Patagónica Sur: 80-100 km/h (domingo 14) y 50-100 km/h (lunes 15).

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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