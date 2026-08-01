Senapred declara alerta roja para Concepción por desborde de río

01 ag. 2026 - 00:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta roja para la comuna de Concepción en la Región de Biobío, por desborde del río Andalién.

La Dirección General de Aguas (DGA) informó que se ha registrado un incremento sostenido en su caudal, alcanzando valores de umbral rojo. Esta situación implica un aumento significativo del riesgo para la población cercana a este curso de agua.

Según explicó la DGA, el umbral rojo corresponde a un nivel de caudal capaz de generar daños en sectores poblados e infraestructura. Ante este escenario, y dependiendo de la evolución del evento, pueden requerirse medidas como evacuaciones, instalación de defensas fluviales y el despliegue de personal, maquinaria y equipos especializados.

Declaran alerta roja en Concepción por desborde de río

Frente a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, la Dirección Regional de Senapred declaró alerta roja por desborde para la comuna de Concepción. La medida rige desde hoy y seguirá vigente mientras sea necesario.

El resto de las comunas de la región del Biobío continúa bajo alerta amarilla por crecida, alerta vigente desde el pasado 27 de julio y que también se extenderá hasta que las condiciones de riesgo disminuyan.

Las autoridades regionales llamaron a la comunidad a informarse por los canales oficiales y a seguir las instrucciones de Senapred, especialmente en los sectores ribereños de Concepción, donde el riesgo de desborde es actualmente mayor.

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