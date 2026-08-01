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Corte de luz afectará a seis comunas de la RM este sábado: Revisa los sectores que estarán hasta ocho horas sin suministro

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este sábado 1 de agosto en la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en seis comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este sábado 1 de agosto?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Santiago, Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La Florida y Maipú.

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Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Corte de luz en Santiago

Santiago / Enel

Corte de luz en Ñuñoa

Ñuñoa / Enel
Ñuñoa / Enel

Corte de luz en Macul

Macul / Enel
Macul / Enel

Corte de luz en Peñalolén

Peñalolén / Enel
Peñalolén / Enel

Corte de luz en La Florida

La Florida / Enel
La Florida / Enel

Corte de luz en Maipú

Maipú / Enel
Maipú / Enel

Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

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Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

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