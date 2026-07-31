Carabinera sigue de baja por ir a comprar de civil a un minimarket usando un radiopatrulla: Corte rechazó recurso de protección

31 jul. 2026 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de protección presentado por una suboficial de Carabineros que buscaba revertir su baja condicional.

La funcionaria fue apartada de la institución luego de que se difundieran imágenes en las que aparecía utilizando una radiopatrulla de Carabineros mientras se encontraba vestida de civil, para realizar compras en un minimarket de la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos.

Sin embargo, el tribunal resolvió que la medida disciplinaria aún no es definitiva, ya que depende del resultado del sumario administrativo que investiga lo ocurrido.

La investigación sigue en curso

La Corte señaló que intervenir en este momento sobre la sanción de baja implicaría adelantar una decisión que debe tomarse una vez finalizado el sumario administrativo. Por ello, concluyó que no existían antecedentes para considerar que la resolución fuera arbitraria o ilegal y rechazó el recurso.

El fallo fue acordado por mayoría, con el voto en contra de una ministra.

Además, se indicó que la suboficial puede presentar sus descargos e impugnar la medida dentro del sumario. También se precisó que, si finalmente se determina una sanción distinta a la baja, se la reincorporará a Carabineros con todos los derechos correspondientes.