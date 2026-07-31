Rescatan a turista estadounidense que se perdió mientras esquiaba en Valle Nevado

31 jul. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un exitoso operativo de búsqueda desarrollado por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros concluyó este viernes con el rescate de un turista estadounidense de 22 años, quien permanecía atrapado en las inmediaciones del centro de esquí Valle Nevado, Región Metropolitana.

La emergencia se inició durante la jornada del jueves en medio del sistema frontal, cuando el hombre alertó a Carabineros que se encontraba perdido. Según se detalló, el joven ingresó a una zona fuera de las áreas habilitadas y, sin respetar la señalización existente, salió de la pista la parte alta del recinto, en el sector Tres Puntas.

Un operativo a pie producto del temporal

Debido a las complejas condiciones climáticas causadas por el temporal, el traslado aéreo no pudo concretarse, lo que obligó a desplegar un operativo terrestre por parte de personal especializado.

El fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes, explicó que "desde el primer momento se iniciaron todos los protocolos de búsqueda de esta persona, activándose el contacto con el GOPE de Carabineros y con la Prefectura Aeropolicial para efectos de poder iniciar el rescate".

El persecutor detalló que los efectivos lograron "llegar hasta el refugio —a las afueras del recinto de Valle Nevado— donde se encuentra este ciudadano estadounidense alrededor de las 9:00 de la mañana, contactándolo, estando con él".

Asimismo, el fiscal Reyes precisó que, debido a las condiciones climáticas, no fue posible operar el helicóptero, por lo que se inició un rescate a pie, logrando con éxito sacar a esta persona cerca de las 16:00 horas.

Estado de salud del esquiador

A pesar de pasar la noche en la montaña en medio de las inclemencias del tiempo, el joven extranjero no presentó lesiones de gravedad.

Respecto a su condición médica, el fiscal Reyes confirmó que el turista "se encuentra en buen estado de salud. Se encuentra actualmente en la clínica UC Christus existente en ese lugar", donde ingresó para su correspondiente evaluación.

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