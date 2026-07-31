Con una actriz de "La Baronesa": Así será Close to Me, el musical con éxitos de los 90

31 jul. 2026 - 19:22 hrs.

Los musicales que apelan a la nostalgia tienen algo especial: logran conectar a personas de distintas edades en torno a canciones que ya forman parte de su memoria emocional. Los grandes éxitos del pop anglo de los noventa son exactamente ese tipo de repertorio, capaz de hacer que alguien tarareé una melodía antes de que termine la primera nota.

Cultura Capital llega al Teatro Municipal de Las Condes con una propuesta que apuesta precisamente por esa magia. "Close To Me: el musical pop de los 90" es una historia de amor entre mundos opuestos, ambientada en una banda sonora compuesta por los mayores éxitos de la música popular anglosajona de esa década.

La obra está dirigida por Paula Barraza y Martín Erazo, y tiene en el centro del relato a dos personajes que difícilmente podrían parecer más distintos. Por un lado, una estrella de pop internacional rodeada de fama y fanáticos en cada gira, pero que detrás del éxito vive una profunda soledad mientras su exigente manager intenta mantener todo bajo control.

Elenco

Francisca Walker encarna a esa figura pública que lo tiene todo y al mismo tiempo nada de lo que importa. Frente a ella, Matías Oviedo da vida al dueño de una pequeña disquería de rock, un hombre sencillo con una conexión entrañable con su abuela y atrapado en una difícil relación con su expareja. Dos universos que parecen destinados a no encontrarse, hasta que lo hacen.

El elenco se completa con Carlos Donoso como el exigente manager, Norma-Norma Ortíz en el rol de la abuela y Francisca Armstrong como la ex pareja, personajes que enriquecen una trama que promete nostalgia, romance, humor y emoción en partes iguales. Una combinación que, con la música de los noventa de fondo, difícilmente puede salir mal.

"Close To Me" nos recuerda que el verdadero éxito no está en la fama ni en el reconocimiento, sino en encontrar a esa persona capaz de cambiar tu vida para siempre. Un mensaje universal contado con canciones que ya viven en la memoria colectiva de quienes crecieron escuchando la radio en esa década.

Entradas

Las entradas para "Close To Me: el musical pop de los 90" ya están disponibles en la boletería del Teatro Municipal de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo 3300, y también en el sitio web www.tmlascondes.cl. Los vecinos de Las Condes pueden acceder a descuentos con la Tarjeta Vecino, sujetos a stock limitado.

La temporada va del 6 de agosto al 6 de septiembre, con funciones los jueves, viernes y sábado a las 19:30 horas y los domingos a las 18:30 horas. La obra dura una hora y 45 minutos sin intermedio y está recomendada para mayores de 14 años.

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