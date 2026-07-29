Con Los Vásquez liderando: Oktoberfest Munich Malloco revela su line-up para este 2026

29 jul. 2026 - 09:00 hrs.

Chile tiene su propia versión del festival más famoso de Baviera, y lleva más de dos décadas demostrando que la tradición alemana encuentra terreno fértil en este lado del mundo. Lo que comenzó como una celebración de raíces culturales en la zona central del país se ha convertido en uno de los eventos más convocantes del calendario festivo nacional, capaz de reunir en un mismo espacio a familias, grupos de amigos y amantes de la música de distintas generaciones.

La edición 2026 del Oktoberfest Munich Malloco llega con un cartel que equilibra la tradición bávara con lo mejor de la música chilena contemporánea. Con más de 30 mil asistentes esperados en tres jornadas, la propuesta musical abarca desde agrupaciones tirolesas con décadas de historia hasta algunos de los nombres más frescos y relevantes de la escena local actual.

Artistas por día

El gran ancla de toda la programación es Zillertal Orchester, agrupación tirolesa que lleva más de 60 años siendo parte esencial del festival. Su presencia es transversal a las tres jornadas y va mucho más allá de los conciertos: lideran el tradicional espiche del barril, encabezan el desfile inaugural y marcan el ritmo de las principales actividades típicas del evento.

El viernes 9 de octubre la programación arranca con Zillertal Orchester, Candelabro y el set de DJ Fader & Catboy. Candelabro llega al festival con el impulso de haber ganado los Premios Pulsar 2026 en las categorías de Mejor Álbum y Álbum del Año, lo que convierte su presentación en una de las más esperadas del fin de semana.

El sábado 10 sumará al cartel a Amigo de Artistas, uno de los proyectos jóvenes con mayor proyección dentro de la música chilena, además de DJ Bruno Borlone para extender la fiesta hasta el cierre de la noche.

El domingo 11 tendrá como gran protagonista a Los Vásquez, quienes se encargarán de cerrar el festival con su propuesta que mezcla pop, cumbia y baladas en un formato pensado para llenar la pista desde el primer acorde.

"Este line up fue pensado para que distintas generaciones se encuentren en un mismo lugar. La música permite que convivan la tradición bávara y la música chilena, que un abuelo pueda bailar junto a Zillertal Orchester y su nieto cante con Los Vásquez en la misma tarde. Eso es exactamente lo que somos: un festival donde la cultura se vive en comunidad", señalaron desde la producción del evento.

Más allá de los conciertos, los asistentes podrán recorrer la tradicional Carpa Munich, degustar gastronomía alemana y chilena, participar en concursos y juegos típicos, acceder a zonas familiares y espacios VIP, y conocer la oferta de más de 40 cervecerías nacionales e internacionales. Una experiencia que va bastante más allá de la música y que busca acercar la cultura bávara al público chileno de forma integral.

Coordenadas y entradas

El Oktoberfest Munich Malloco 2026 se realizará los días 9, 10 y 11 de octubre en el Centro de Eventos Munich Malloco, ubicado en la comuna de Peñaflor, en la Región Metropolitana. Tres jornadas de primavera bávara que prometen ser las más completas en los 21 años de historia del festival.

Las entradas están disponibles exclusivamente a través de Puntoticket.com, donde también se pueden encontrar opciones de tickets diarios y experiencias VIP para quienes quieran vivir el festival con todos los beneficios. Dado el historial de convocatoria del evento y un cartel de este nivel, asegurar el lugar con anticipación es la decisión más inteligente.

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