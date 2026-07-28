Minsal declara alerta sanitaria por hantavirus: Estará vigente hasta 2027 entre Atacama y Magallanes

28 jul. 2026 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) declaró por primera vez una alerta sanitaria por hantavirus, medida que estará vigente hasta el 31 de julio de 2027 y que regirá desde la región de Atacama hasta Magallanes. El decreto fue publicado este martes en el Diario Oficial.

¿Por qué se decretó la alerta?

La decisión responde al aumento de la letalidad del virus durante este año, aunque desde el Minsal precisaron que la alerta sanitaria no implica que exista una epidemia en curso ni una atención de salud desbordada.

La alerta sanitaria permitirá fortalecer la vigilancia sanitaria, agilizar la gestión de recursos, contratar personal especializado y facilitar la adquisición de insumos para enfrentar este tipo de emergencias.

El decreto publicado en el Diario Oficial también considera una situación de “multiamenaza sanitaria” al presentarse simultáneamente con otros riesgos como arbovirosis (enfermedades transmitidas por zancudos como el dengue, zika, chikungunya y la fiebre amarilla); y la influenza aviar.

Letalidad del 39%

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explicó que "el virus del hanta produce una enfermedad endémica en Chile. Es transmitido por el ratón colilargo que vive en las zonas rurales y semirrurales de casi todo el país".

La autoridad detalló que, hasta la semana pasada, se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad de 39%. En comparación, durante 2025 se notificaron 44 casos y ocho fallecidos, con una letalidad de 18%.

En lo que va de este año, los contagios se han registrado en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Las recomendaciones del Minsal

La subsecretaria recordó que el hantavirus no es una enfermedad exclusiva del verano, ya que el ratón colilargo está presente durante todo el año. Por ello, llamó a no manipular roedores, ventilar las viviendas antes de ingresar si han permanecido cerradas, limpiar los espacios con agua y cloro, además de mantener la basura tapada y los alimentos protegidos.

Asimismo, pidió estar atentos a síntomas como fiebre, dolor muscular intenso y dificultad respiratoria. En caso de presentar estas molestias tras haber estado en zonas rurales o semirrurales donde podría existir presencia del ratón colilargo, recomendó acudir de inmediato a un centro asistencial e informar ese antecedente al equipo de salud para facilitar un diagnóstico oportuno.