Videos muestran terremoto 7,1 en Japón: Hay al menos 50 heridos, varios edificios colapsados y personas atrapadas

28 jul. 2026 - 07:04 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 50 personas fueron hospitalizadas y 12 edificios colapsaron en Japón tras un terremoto de magnitud 7,1 en el suroeste del archipiélago que provocó fuertes temblores y decenas de miles de edificios quedaron sin luz.

Algunos videos muestran el momento del temblor ocurrido en la isla de Kyushu, el que alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Balance de heridos

Al menos 50 personas fueron trasladadas al hospital con heridas, informó la cadena NHK que también señaló que 12 viviendas se habían derrumbado. En cuatro de ellas había personas atrapadas, agregó.

Antes de este informe, la primera ministra, Sanae Takaichi, había indicado que "hay varias personas heridas".

"En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios", agregó.

La JMA lanzó inicialmente una alerta de tsunami con olas de hasta un metro de altura, pero la levantó poco después tras no observar ninguna actividad.

Sin electricidad

Unos 45.060 hogares e instalaciones se encuentran sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power.

La Autoridad Japonesa de Regulación Nuclear señaló de su parte que no se detectó ninguna anomalía en las centrales nucleares de esa región.

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo por estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del "anillo de fuego" del Pacífico.

El archipiélago, que cuenta con aproximadamente 125 millones de habitantes, registra cientos de temblores cada año.

La gran mayoría de ellos son de baja intensidad, pero los daños que provocan varían en función de su localización y de la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.