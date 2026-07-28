Levantan alerta de tsunami en Japón tras sismo de 7,1

28 jul. 2026 - 04:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un sismo de magnitud 7,1 sacudió este martes el sur de Japón, anunció la agencia meteorológica nipona (JMA), que emitió una alerta de tsunami, la cual ya fue levantada.

El temblor alcanzó el nivel máximo (7,0) en la escala de intensidad sísmica shindo, una referencia en Japón mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó.

El tsunami podría alcanzar hasta un metro de altura y llegar hacia las 17H00 (08H00 GMT), añadió la JMA.

En esta línea, la cadena de televisión pública NHK indicó que ya se podrían haber registrado olas de este nivel.

Japón: un país sísmico

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo por estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del "anillo de fuego" del Pacífico.

El archipiélago, que cuenta con aproximadamente 125 millones de habitantes, registra cientos de temblores cada año.

La gran mayoría de ellos son de baja intensidad, pero los daños que provocan varían en función de su localización y de la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

El país sigue marcado por el recuerdo del gigantesco terremoto submarino de magnitud 9,0 ocurrido en 2011, que desencadenó un tsunami devastador con alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

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