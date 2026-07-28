Confirman 11 personas lesionadas y un vagón destruido por incendio en estación de Metro

28 jul. 2026 - 05:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) publicó un balance en horas de la madrugada de este martes respecto al incendio en la estación de Metro Santa Isabel.

El organismo confirmó que "se reportaron 11 personas lesionadas (2 voluntarios de Bomberos), las que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales y 1 vagón destruido y 2 con daños menores".

Línea 5 operará de extremo a extremo: Estación Santa Isabel permanecerá cerrada

A las 05:15 horas de este martes, Metro de Santiago publicó una actualización del estado de la red y señaló que gracias a los trabajos durante la noche, la Línea 5 operará de extremo a extremo, aunque aclaró que "la estación Santa Isabel permanecerá cerrada y sin detención de trenes".

"El tránsito vehicular se encuentra habilitado en el sector, el cual se mantuvo interrumpido para facilitar los trabajos de los equipos de emergencia", añadió Senapred.

Según datos preliminares, el siniestro se produjo en un tren modelo NS-74, correspondiente a la flota más antigua del Metro de Santiago. La emergencia generó una intensa humareda que obligó a evacuar las estaciones.

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