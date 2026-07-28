SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo de 7,1 en Japón

28 jul. 2026 - 03:53 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó tsunami en las costas de Chile tras sismo de magnitud 7,1 registrado en Japón.

Según informó Senapred, el movimiento telúrico localizado a 22 kilómetros al sur de Kumamoto "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

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