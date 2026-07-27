Temblor se percibe en la zona central: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

27 jul. 2026 - 22:05 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,0 en Mendoza, cuando el reloj marcaba las 21:37 horas.

Pese a que se registró en la ciudad argentina, el movimiento telúrico alcanzó a ser percibido en la zona central de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 44 kilómetros al sur de Mendoza, a 30 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.