Reportan caída de granizos en varias comunas de Santiago

27 jul. 2026 - 21:15 hrs.

¿Qué pasó?

A raíz del sistema frontal que afecta este lunes a la Región Metropolitana, en la noche se reportó la caída de granizos en varias comunas de Santiago, lo que quedó expuesto en redes sociales.

Según los cibernautas, el evento ocurre en comunas del sector norte de la capital, como Huechuraba y Conchalí, aunque también en el sur de la capital, como La Florida.

Asimismo, los santiaguinos indicaron que en algunos lugares cayeron prácticamente "goterones", los que se sintieron con fuerza durante algunos minutos.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que en la noche de este lunes y madrugada del martes se prevé cielo cubierto y chubascos para Santiago. En horas de la mañana, la mínima llegará a los 10°C y en la tarde la máxima será de 14°C.

Están cayendo granizos??? — Stephanie (@jdbcklein) July 28, 2026

Granizos en Providencia @Sepulinares — WLADIMIR GALLARDO (@Wlad_Gallar) July 28, 2026

Cayeron granizos... — Cristián (@CristianBerkhof) July 28, 2026

Granizos! — Clau Lefever (@claulefever) July 28, 2026

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