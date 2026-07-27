Rescatan a hombre que pasó la noche en el entretecho de su casa junto a su mascota por crecida del río Ñuble

27 jul. 2026 - 13:53 hrs.

¿Qué pasó?

La lluvia no le dio tiempo para escapar. El agua comenzó a subir rápidamente alrededor de su vivienda hasta inundarla por completo y, sin otra alternativa, un hombre de 52 años pasó toda la noche refugiado en el entretecho de su casa junto a su mascota, esperando que las condiciones permitieran un rescate.

La emergencia ocurrió en el sector Oro Verde, en Chillán, donde el desborde de canales provocado por la crecida del río Ñuble dejó aislada la propiedad en medio del sistema frontal que afecta a la región.

El rescate

El rescate se concretó durante la mañana de este lunes gracias a un operativo encabezado por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Ñuble.

Según informó Carabineros, el vecino explicó que el nivel del agua aumentó con rapidez hasta alcanzar cerca de un metro y medio de altura en el interior de su vivienda, dejándolo completamente atrapado.

Ante la imposibilidad de abandonar el lugar, decidió subir al entretecho junto a su mascota, donde pasó la noche utilizando frazadas para protegerse del frío mientras esperaba la llegada de ayuda.

Durante la noche del domingo ya se había intentado realizar la evacuación. Sin embargo, las condiciones del terreno y la fuerza del agua impidieron desarrollar el procedimiento con seguridad, por lo que el operativo fue reprogramado para las primeras horas de este lunes.

Un rescate planificado

Con mejores condiciones, el GOPE logró ingresar hasta la vivienda y rescatar al hombre, quien fue encontrado sin lesiones y en buenas condiciones de salud. Tras la evacuación, fue trasladado junto a su mascota hasta la casa de un familiar.

El prefecto de Ñuble, coronel José Luis Villegas, destacó que "nuestros equipos territoriales de Chillán y especializados del GOPE realizaron un trabajo planificado y seguro que permitió rescatar con éxito a esta persona, quien permaneció aislada durante toda la noche producto del desborde del río". Afortunadamente, fue encontrada en buenas condiciones de salud y pudo ser evacuada junto a su mascota".

En paralelo, Carabineros coordinó la asistencia con el equipo municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias, que continuará entregando apoyo al afectado tras la inundación de su vivienda.

"Como Carabineros, mantenemos un despliegue permanente en toda la región, monitoreando los sectores de mayor riesgo y coordinando acciones con las autoridades para entregar una respuesta rápida y oportuna frente a las emergencias que genera este sistema frontal", sostuvo el coronel Villegas.