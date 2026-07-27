"Está esperanzada": La nueva estrategia judicial de Nahir Galarza para reducir su condena de asesinato y salir antes de la cárcel

27 jul. 2026 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

A fines del año 2017, el asesinato por dos balazos en la espalda de Fernando Pastorizzo conmocionó a la opinión pública argentina al revelarse que la autora del crimen fue su propia novia, Nahir Galarza.

La joven de entonces 19 años fue condenada en julio de 2018 a prisión perpetua por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, lo que fue confirmado en varias instancias superiores, incluida la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

Ya en la cárcel, la joven ha seguido haciendo noticia por diversos hechos, como sus peticiones para hacer más llevadera su vida tras las rejas o las millonarias cifras que recibió al contar su historia para producciones dramáticas.

"Está esperanzada"

La joven, de hoy 27 años, volvió a estar en el ojo público este lunes tras revelarse una nueva estrategia judicial con la cual pretende que se revise su condena para poder salir antes de la cárcel.

Según explicó a Todo Noticias (TN) su abogado, Eduardo Gerard, el recurso "excepcionalísimo" ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos no busca demostrar la inocencia de Galarza, ya que "ella reconoce el homicidio y su responsabilidad".

La acción busca más bien dejar sin efecto la agravante por su vínculo con Pastorizzo —razón por la que fue condenada por homicidio agravado—, ya que su defensa considera que no había relación de pareja en los términos que exige la ley.

Clarín

El primer punto considera a una de las pruebas del juicio: la pericia informática realizada por Gabriela Laiño, de la Policía de Entre Ríos, que, tras un análisis de los teléfonos celulares y mensajes de redes sociales, se usó para acreditar la relación de pareja entre Galarza y Pastorizzo.

De acuerdo al recurso, basado en una advertencia del abogado de Nahir en 2024, en ese entonces Gabriela Laiño no contaba con el título habilitante para desempeñarse como perito informática, por lo que su reporte no debería haberse usado como prueba.

El segundo eje apunta a cómo se interpretó el vínculo entre Galarza y Pastorizzo, ya que la defensa sostiene que no se aplicaron los criterios que hoy tiene la justicia argentina para analizar estos casos con perspectiva de género. Esto, citando fallos posteriores de tribunales superiores, permitiría revisar su condena.

Gerard cuestionó que el tribunal considerara una relación de pareja solo porque Nahir y Fernando tuvieran relaciones sexuales, ya que debería haberse demostrado un vínculo con otras características, como un proyecto de vida en común.

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La audiencia para analizar el recurso se produciría a fin de año, por lo que su resolución se conocería en 2027. Pese a esto, el abogado señaló que Nahir "está esperanzada" con la estrategia que no cuestiona su autoría en el crimen. "Ella sabe que hubo un homicidio y que es la responsable. No estamos diciendo otra cosa", reiteró el letrado.

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