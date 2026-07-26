El caso que remeció a Cali: joven embarazada de ocho meses fue hallada muerta y su bebé sigue desaparecida

26 jul. 2026 - 18:42 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha generado en Colombia el caso de Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años que cursaba un embarazo de ocho meses y que fue encontrada muerta luego de permanecer desaparecida por varios días. El hecho ha provocado una intensa búsqueda para dar con el paradero de su bebé, ya que los exámenes forenses confirmaron que el feto no estaba en su vientre.

¿Cómo ocurrió el caso?

Según informó Noticias RCN, Camila fue vista por última vez el 16 de julio, cuando subió a una motocicleta junto a otra mujer, quien actualmente es uno de los principales focos de la investigación.

Días después, su cuerpo fue encontrado a orillas de un río, en el sector de La Buitrera, en Cali. De acuerdo con los primeros peritajes, el cadáver presentaba múltiples heridas con arma blanca y signos de tortura.

Los análisis forenses también establecieron que la joven ya no tenía al bebé en su vientre, por lo que las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió y dar con el paradero de la recién nacida.

La búsqueda del bebé continúa

La Fiscalía y la Policía colombianas continúan revisando cámaras de seguridad y recopilando declaraciones de testigos para reconstruir los últimos movimientos de Camila e identificar a las personas involucradas.

En medio del dolor, Alba Luz, madre de Camila, realizó un desesperado llamado para encontrar a su nieta.

"Con este llamado para pedir colaboración y seguir de ahora en adelante en la lucha, con esta fe y esperanza que tengo de que mi bebé puede estar viva, que aparezca y que las personas que la tengan se toquen el corazón y me la devuelvan", expresó en una entrevista con Noticias RCN.

La mujer también aseguró que, a juicio de la familia, "las autoridades han brindado muy poca ayuda, muy poca respuesta", y sostuvo que ha sido la comunidad la que los ha acompañado desde el inicio de la búsqueda.

Por su parte, la Personería de Cali hizo un llamado a la ciudadanía para entregar, por los canales oficiales, cualquier información que pueda contribuir a la investigación, enfatizando que "cada minuto cuenta".

Además, el organismo advirtió que este caso refleja un problema más amplio, señalando que las violencias contra las mujeres "no son un hecho aislado" y reiteró la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, protección y acceso efectivo a la justicia.