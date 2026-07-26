Temblor se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro

26 jul. 2026 - 18:03 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 26 de julio, se percibió un sismo de magnitud 4.4 a las 17:44 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 90 km al oeste de San Antonio de Los Cobres en Argentina, con una profundidad de 184 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.