Temblor se registra en la zona central: Revisa la magnitud que alcanzó el movimiento telúrico
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La mañana de este domingo, a las 07:23 horas, un temblor de magnitud 3.3 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 27 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 29 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.