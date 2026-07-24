SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras temblor en la zona austral

24 jul. 2026 - 19:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la tarde de este viernes la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país tras un sismo de magnitud 5,6 en la zona austral.

¿Qué dijo el SHOA tras el fuerte temblor?

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indicó el organismo.

De acuerdo a los datos entregados por Sismología, el temblor se registró a las 19:19 horas, a 265 km al sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes, con una profundidad de 10 km.

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