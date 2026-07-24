"No creo que se hayan pegado el tremendo pique para sacarse una pura fotito": Delegado Codina por rescatados en el Cajón del Maipo
¿Qué pasó?
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, se refirió en entrevista con Radio Infinita al insólito episodio ocurrido esta semana en el Cajón del Maipo, donde tres personas permanecieron desaparecidas antes de ser rescatadas mediante un operativo con helicóptero, hecho que fue detallado en exclusiva por Mega Investiga.
La autoridad cuestionó directamente la versión que apunta a que el grupo habría subido al sector solo para tomarse una fotografía.
"Yo no creo que se hayan pegado el tremendo pique desde Peñalolén hasta allá arriba para sacarse una pura fotito", afirmó Codina, en referencia al extenso trayecto que las personas habrían recorrido pese a las alertas vigentes por el sistema frontal.Ir a la siguiente nota
Acciones legales por el costo del rescate
El delegado detalló que, tras el operativo, ofició al Consejo de Defensa del Estado para evaluar acciones legales contra los rescatados, buscando cubrir parte de los costos del procedimiento, que según indicó ascendió a $100.000.000. "Estamos buscando la vía del daño patrimonial al Estado producto de actos irresponsables, porque esto había sido notificado por todas las vías, también incluso por la prensa", explicó.
Codina remarcó que la decisión de subir a la zona se tomó pese a que la autoridad ya había alertado sobre el riesgo del sistema frontal, y que ese tipo de conductas también expone a los equipos de rescate.
"Cuando desafías los avisos de la autoridad, de Senapred, lo que estás haciendo es que tu actuación te pone en peligro a ti, sino que también vas a poner en peligro a quienes después van a tratar de ir en tu auxilio", señaló.
Consultado por los dichos de "El Chino", quien en una entrevista posterior señaló no contar con los recursos económicos para asumir el pago, Codina respondió que esa discusión deberá resolverse en tribunales.
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