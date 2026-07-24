Ruta 5 Norte reabre para todo tipo de vehículos: Estos son los horarios de circulación tras el sistema frontal

24 jul. 2026 - 18:51 hrs.

¿Qué pasó?

Desde la región de Coquimbo, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, informó este viernes que la Ruta 5 Norte comenzó a permitir, mediante una segmentación por horarios, la circulación de todo tipo de vehículos.

La medida marca un avance en la recuperación de la conectividad vial de la zona, una de las más golpeadas por el sistema frontal que ha afectado al país en los últimos días.

La autoridad explicó que el deterioro de la vía se produjo por el avance de quebradas, remociones en masa y el desborde de cauces, lo que había interrumpido por completo el principal acceso terrestre hacia el norte chico. "Afortunadamente la Ruta 5 ya se ha recuperado la conectividad. Recordemos que estuvo interrumpida y existe una segmentación horaria", señaló Balmaceda.

Los horarios habilitados para circular

Según detalló el subsecretario, hasta el jueves la ruta solo estaba disponible para vehículos pesados, mientras que desde este viernes se sumó el resto del parque automotor.

"A partir de hoy todos los vehículos pueden transitar por esta ruta. En esta mañana, por primera vez, se segmentó de 8 a 2 de la tarde, efectivamente hasta las 14 horas, el tráfico de sur a norte, de La Serena a Copiapó y con bastante buen resultado. Y en el horario de 16 horas hasta las 19 horas, efectivamente es en el sentido contrario, en el tráfico de norte a sur", explicó Balmaceda.

Sobre una posible fecha para la habilitación total de la carretera, la autoridad fue cauta y afirmó que todavía restan diversas labores de despeje pendientes en el trazado.

Ruta 41 estaría lista este sábado

Balmaceda adelantó, además, que la Ruta 41 en Coquimbo se encontraría completamente habilitada a más tardar este sábado.

Al respecto, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, destacó la relevancia de esa vía para la comuna: "Estamos hoy día en una ruta que es, como bien él dijo, internacional, que es Avenida 18 de Septiembre, que nos conecta toda la zona urbana, todo el centro, todo lo que tiene que ver con además el sistema de aeropuertos, con la conectividad de la ruta 41, que justamente hoy día conecta con la ruralidad".

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