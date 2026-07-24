Video muestra magnitud de socavón que cortó importante ruta de Zapallar tras sistema frontal

24 jul. 2026 - 12:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un enorme socavón se registró en la comuna de Zapallar, región de Valparaíso, en medio del intenso sistema frontal que afectó a la zona central del país.

El bache, de varios metros de profundidad, terminó por cortar de forma total la ruta E-462, que conecta la zona urbana de Zapallar con la localidad de Catapilco.

Trabajos en el lugar

El hecho obligó a mantener resguardada el área mientras se evaluaban los daños y las condiciones del terreno. Actualmente, maquinaria pesada trabaja en el lugar.

Pese a su gravedad, no se reportaron heridos, sin embargo, existen casas cerca del lugar que podrían verse afectadas por el deslizamiento de tierra.

"Nos afecta por el tema de trayecto, para poder viajar hacia La Ligua o a la Ruta 5 Norte. Nos afecta en ese aspecto, más que nada, porque tendríamos que darnos la vuelta por Nogales", señaló un vecino.

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