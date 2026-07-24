"Le gritaba por teléfono": Mateucci reveló incómoda escena de celos que le hizo Daniela Aránguiz

24 jul. 2026 - 12:51 hrs.

La actividad de los celos en Volverías con tu ex? 2 siguió dando sorpresas y Luis Mateucci fue otro de los que dejó a todos con la boca abierta al revelar una historia protagonizada por su expareja Daniela Aránguiz que terminó involucrando a una persona completamente ajena al conflicto.

El argentino contó que todo partió con una acusación que Daniela le hizo al llegar de la peluquería, donde supuestamente había escuchado algo que la encendió de inmediato. Sin pruebas ni contexto, lo acusó de haberse besado con una mujer durante un viaje a Miami.

La realidad era completamente distinta. Mateucci explicó que esa mujer era una chilena que vivía en Miami junto a su pareja, un piloto, y que los tres simplemente se habían juntado a comer porque seguían los realities de Chile. No había ningún romance de por medio.

Tenso momento con Aránguiz

Pero Daniela no quiso escuchar explicaciones y fue más lejos. Le exigió a Luis que llamara a esa mujer para que desmintiera lo que supuestamente había dicho en la peluquería, metiéndola de lleno en una situación que no tenía nada que ver con ella.

"Me dijo 'la llamas y le dices que no es así porque yo la escuché en la peluquería que dijo que se había comido al Mateucci'", relató Luis, dejando en claro lo absurdo de la situación. La mujer, por supuesto, no entendía nada de lo que estaba pasando.

Lo que siguió fue todavía más tenso. "La tuve que llamar, la mujer no entendía nada… le gritaba por el teléfono", contó Mateucci, describiendo una escena que mezcló confusión, incomodidad y una rabia que no tenía ningún sustento real.

"Me alegro"

El episodio no terminó ahí. Cuando Luis y Daniela finalmente terminaron su relación de forma pública y el quiebre salió en todos los medios, la misma mujer que había sido arrastrada a ese caos se volvió a comunicar con él.

"Me escribe la mujer y me dice 'me alegro que te hayas dejado de esa mujer'", reveló entre las risas de sus compañeros, cerrando una historia que arrancó con celos infundados y terminó con un mensaje que nadie esperaba.

La anécdota de Mateucci en Volverías con tu ex? 2 mostró una vez más que los celos sin fundamento no solo afectan a la pareja, sino que pueden arrastrar a personas completamente inocentes a situaciones que no tienen nada que ver con ellas.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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