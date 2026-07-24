Presidente Kast por Plan de Fortalecimiento de Carabineros: "No venimos a plantear un bono, venimos a saldar una deuda"

24 jul. 2026 - 13:58 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast encabezó este viernes la firma de las indicaciones al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer a Carabineros de Chile, mediante incentivos económicos y modernización de la institución, entre otros mecanismos.

La iniciativa busca revertir la disminución de la dotación policial registrada en los últimos años y fortalecer la capacidad operativa de Carabineros para enfrentar de mejor manera las necesidades de seguridad de la ciudadanía.

"No venimos a plantear un bono"

Durante la actividad, el Mandatario destacó el compromiso permanente de Carabineros con la protección de los chilenos, especialmente en el contexto del sistema frontal que afectó a distintas zonas del país.

"Fueron ustedes, nuestros Carabineros de Chile, los que sostuvieron con patriotismo y lealtad la seguridad de nuestra nación. En todo momento, incluso ahora que estamos sufriendo con este temporal, la seguridad del país nunca estuvo en duda", señaló.

El jefe de Estado también indicó que como Gobierno "no venimos a plantear un bono, venimos a saldar una deuda que va mucho más allá de un bono. Es reconocer desde el inicio de la vocación hasta el término de la carrera, el reconocimiento que les tiene la patria".

"A quienes entran a la escuela de formación los vamos a reconocer y también vamos a retribuir, como corresponde esa vocación y ese esfuerzo y sacrificio que realizan, dejando sus hogares, viajando a largas distancias para poder formarse y ser buenos servidores públicos", añadió.

¿Qué propone el proyecto para fortalecer Carabineros?

El proyecto incorpora cinco ejes principales. Entre ellos, contempla:

El aumento del estipendio para los alumnos de la institución.

para los alumnos de la institución. El fortalecimiento de incentivos para la permanencia del personal.

para la permanencia del personal. La incorporación de funcionarios civiles para desempeñar labores administrativas y liberar efectivos para funciones operativas.

para desempeñar labores administrativas y Un plan de renovación de equipamiento de seguridad y tecnología.

de seguridad y tecnología. Y la implementación de un sistema de control de gestión que permita optimizar el despliegue policial en terreno.

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