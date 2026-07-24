PDI detiene en Cañete a prófugo por el caso Moisés Orellana: era buscado por homicidio y otros delitos vinculados a la RML

24 jul. 2026 - 14:39 hrs.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este viernes a José Llanquileo Painemil, quien permanecía prófugo de la justicia en el marco de la investigación por el denominado caso “Moisés Orellana”, una de las causas más emblemáticas de violencia rural ocurridas en la provincia de Arauco.

Según informó la institución, la captura se concretó a las 12:50 horas, cuando personal de la Fuerza de Tarea Arauco ubicó al imputado en el sector de Ponotro, en la comuna de Cañete.

Tras dar con su paradero, los detectives gestionaron ante el Juzgado de Garantía competente una orden de entrada y registro al inmueble donde se encontraba, diligencia que permitió concretar su detención.

De acuerdo con la investigación desarrollada por la Fiscalía y la Fuerza de Tarea Arauco de la PDI, Llanquileo Painemil era buscado por su presunta participación en los delitos de homicidio, atentado incendiario, robo con violencia e infracción a la Ley de Control de Armas. El imputado es investigado por su presunto vínculo con la organización Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

El caso Moisés Orellana

La causa se remonta al 8 de septiembre de 2020, cuando un grupo armado irrumpió en un recinto de cabañas ubicado en el sector Lloncao, en la comuna de Cañete. Durante el ataque fueron incendiadas tres viviendas y sustraídos vehículos.

Mientras los responsables huían del lugar, Moisés Orellana Pavez, de 21 años, recibió un disparo que le provocó la muerte. Desde entonces, la Fiscalía sostuvo que el homicidio formó parte del mismo ataque atribuido a integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche.

La investigación permitió identificar a varios presuntos involucrados. En esta misma causa ya existen dos condenados a penas de 28 años de presidio por su participación en el atentado incendiario, el robo con violencia y otros delitos asociados a los hechos ocurridos esa noche. Sin embargo, la indagatoria por el homicidio continuó respecto de otros imputados, entre ellos José Llanquileo Painemil, quien hasta ahora permanecía prófugo.

Tras su captura, el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Cañete para el respectivo control de detención, instancia en la que el Ministerio Público formalizará los cargos pendientes en su contra.

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