Prisión preventiva para "El Rana": Está imputado por el homicidio del cabo Marcos Cosme y otros graves delitos

24 jul. 2026 - 15:08 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, el Juzgado de Garantía de Valdivia decretó prisión preventiva para Carlos Cancino Tapia, apodado "El Rana", a quien se le imputan tres delitos de homicidio contra Carabineros en servicio, uno consumado y dos frustrados, porte y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones; y receptación.

Uno de los carabineros lesionados era el cabo Marcos Cosme, quien lamentablemente falleció el pasado sábado producto de las graves lesiones.

El tribunal dio un plazo de investigación de 120 días. La máxima cautelar se tomó al considerar que el imputado representa "un peligro para la seguridad de la sociedad" y, también, por "peligro de fuga" y "peligro para las víctimas".

"El Rana" quedó en prisión preventiva por el homicidio del suboficial Eugenio Naín

Esta no fue la primera vez que Cancino enfrentó a la justicia, ya que el lunes de esta semana el Tribunal de Garantía de Temuco decretó su prisión preventiva, al ser considerado como el presunto autor material del crimen del suboficial Eugenio Naín Caniumil, ocurrido en octubre de 2020.

En esa instancia, Cancino estuvo presente de forma telemática, ya que aún se encontraba hospitalizado en la ciudad de Valdivia.

La trayectoria del cabo primero Marcos Cosme

Cosme inició su carrera en Carabineros el 16 de enero de 2013, cuando ingresó al Grupo de Formación “Valdivia”. Tras egresar un año más tarde, comenzó sus labores en el Retén Pampa Alegre, dependiente de la Tercera Comisaría de Osorno.

Su carrera tomó un nuevo rumbo en 2019, luego de aprobar el curso de especialización del Grupo de Operaciones Policiales Especiales. Al año siguiente fue destinado al GOPE “Araucanía”, unidad en la que se mantuvo hasta su fallecimiento y desde donde participó en diversos procedimientos de alta complejidad.

De acuerdo con Carabineros, el funcionario acumulaba diez felicitaciones en su hoja de vida por actuaciones destacadas. Entre ellas figuraba su participación en la captura de los responsables del homicidio de los “Héroes de Arauco”, además de rescates realizados en zonas de alta montaña y en ríos.

El deporte y la familia

El cabo primero también mantenía una estrecha relación con el deporte. Como triatleta, representó a la institución en distintas competencias, sumando esta disciplina a su trayectoria profesional.

En el ámbito familiar, estaba casado con una funcionaria de Carabineros. Tras confirmarse su muerte, la institución expresó sus condolencias a su esposa, familiares, amistades y compañeros de servicio.

Mediante un comunicado, Carabineros señaló que el fallecimiento de Marcos Cosme “enluta profundamente a Carabineros de Chile”. La institución agregó que el funcionario “entregó su vida en cumplimiento del deber, sirviendo a la comunidad con valentía, profesionalismo y un inquebrantable compromiso con la Institución y con Chile”.

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