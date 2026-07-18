Director General confirma muerte de carabinero que fue baleado en el rostro durante operativo en Valdivia

18 jul. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado se confirmó el fallecimiento del cabo primero Marco Cosme, uno de los dos funcionarios que resultaron gravemente heridos durante un procedimiento policial realizado el pasado miércoles en el sector Las Minas, en la región de Los Ríos.

El ataque ocurrió mientras personal de Carabineros ejecutaba un allanamiento para capturar a un prófugo de la justicia vinculado al asesinato del cabo Eugenio Naín. En medio del operativo, los uniformados fueron atacados a disparos, resultando dos funcionarios heridos de gravedad.

Tras permanecer varios días internado en riesgo vital luego de recibir un impacto de bala en el rostro, durante esta jornada el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó el fallecimiento. "Para la institución, para la familia de Carabineros y para todo el país es un día triste, un día muy lamentable", afirmó.

La máxima autoridad de la institución destacó que el funcionario será despedido con honores: "Como Carabineros nos corresponde rendir un sentido homenaje".

Asimismo, aseguró que la muerte del uniformado fortalecerá el compromiso de la institución con su labor. "Como Carabineros vamos a seguir tristes, podemos llorar también, podemos sufrir, pero sin lugar a dudas vamos a seguir trabajando con más fuerza y esa es la forma de tributar esta tan lamentable y trágica pérdida".

El cabo primero Marco Cosme tenía 32 años y acumulaba 13 años y cinco meses de servicio en Carabineros.

A través de un comunicado, la institución destacó su trayectoria y compromiso, señalando que fue "un funcionario ejemplar", con "diez felicitaciones registradas en su hoja de vida".

Entre sus reconocimientos se encontraba su participación en la captura de los responsables del homicidio de los denominados Héroes de Arauco, además de rescates de alta montaña y en ríos, así como su representación de Carabineros en competencias de triatlón, reflejando una carrera marcada por el servicio y la dedicación.

Con su fallecimiento, Carabineros suma una nueva pérdida en el cumplimiento del deber, mientras continúan las diligencias para esclarecer el ataque ocurrido en la región de Los Ríos y determinar las responsabilidades de sus autores.

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