Minuto a Minuto sistema frontal: Senapred ordena evacuaciones en comunas de Coquimbo y Atacama por activación de quebradas

Alcalde Coquimbo tras lluvias y crecida de quebradas y esteros: "Nos vimos completamente sobrepasados"

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que afectan a la región de Coquimbo continúan generando estragos. Durante la tarde de este sábado, el alcalde de la comuna, Alí Manouchehri, advirtió que la emergencia ha superado la capacidad de respuesta municipal y confirmó que se solicitó apoyo del Ejército para evacuar a vecinos aislados por el aumento del caudal de quebradas y esteros.

La autoridad comunal explicó que el municipio decidió convocar a la totalidad de sus funcionarios para reforzar las labores en terreno, luego de que los equipos desplegados resultaran insuficientes ante la magnitud de la emergencia.

"Nos vimos completamente sobrepasados, así que convocamos a todos los funcionarios de la municipalidad. Ya estamos equipando a los trabajadores, pero seguimos con presencia en los diferentes territorios".

Uno de los puntos más críticos se registra en el sector rural de Tambillos "Hace una hora tuvimos la oportunidad de rescatar a un vecino (...) y a los segundos la quebrada aumentó su caudal. Ya prácticamente es imposible seguir atravesando ese espacio con las camionetas 4x4" explicó.

Frente a este escenario, confirmó que solicitó apoyo al Ejército, Senapred y la Delegación Presidencial. "Ya es hora de que nos empiecen a enviar los efectivos del regimiento, porque para nosotros es prácticamente imposible ingresar y atravesar esos caudales que están poniendo en riesgo la vida de los vecinos".

Desborde del estero de Tongoy

Otra de las mayores preocupaciones se concentra en el estero de Tongoy, cuyo desborde no se registraba desde hace décadas, según relataron habitantes del sector.

El fenómeno, sumado a las marejadas y los fuertes vientos de las últimas horas, mantiene en riesgo a numerosas familias que viven en las cercanías del borde costero.

Por esta razón, el municipio solicitó la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para evacuar a la población de Tongoy, además de sectores como Tambillos, Patitas del Sauce y Cruz de Cañas.

El alcalde informó que, tras comunicarse con el regimiento de Coquimbo, se coordinó el despliegue de un camión militar. "Ellos van a disponer de un equipo con un camión que permite atravesar aquellos espacios donde nosotros ya no podemos ingresar. Vamos a evacuar a las personas y trasladarlas a nuestros albergues".

Asimismo, indicó que el municipio solicitó que el informe Alfa de emergencia permita contratar maquinaria pesada para encauzar las aguas y disminuir el impacto que están provocando las inundaciones en distintos sectores de la comuna.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las evacuaciones preventivas y atender las instrucciones de los organismos de emergencia, debido a que las precipitaciones continuarán durante las próximas horas y podrían agravar la situación en la región.

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