Minuto a minuto
Por Felipe Gallardo | Nicolás Díaz
Minuto a Minuto sistema frontal: Senapred ordena evacuaciones en comunas de Coquimbo y Atacama por activación de quebradas
Actualización en vivo
18-07-2026 15:45
Hace 4 minutos
Alcalde Coquimbo tras lluvias y crecida de quebradas y esteros: "Nos vimos completamente sobrepasados"
¿Qué pasó?
Las intensas lluvias que afectan a la región de Coquimbo continúan generando estragos. Durante la tarde de este sábado, el alcalde de la comuna, Alí Manouchehri, advirtió que la emergencia ha superado la capacidad de respuesta municipal y confirmó que se solicitó apoyo del Ejército para evacuar a vecinos aislados por el aumento del caudal de quebradas y esteros.
La autoridad comunal explicó que el municipio decidió convocar a la totalidad de sus funcionarios para reforzar las labores en terreno, luego de que los equipos desplegados resultaran insuficientes ante la magnitud de la emergencia.
"Nos vimos completamente sobrepasados, así que convocamos a todos los funcionarios de la municipalidad. Ya estamos equipando a los trabajadores, pero seguimos con presencia en los diferentes territorios".
Uno de los puntos más críticos se registra en el sector rural de Tambillos "Hace una hora tuvimos la oportunidad de rescatar a un vecino (...) y a los segundos la quebrada aumentó su caudal. Ya prácticamente es imposible seguir atravesando ese espacio con las camionetas 4x4" explicó.
Frente a este escenario, confirmó que solicitó apoyo al Ejército, Senapred y la Delegación Presidencial. "Ya es hora de que nos empiecen a enviar los efectivos del regimiento, porque para nosotros es prácticamente imposible ingresar y atravesar esos caudales que están poniendo en riesgo la vida de los vecinos".
Desborde del estero de Tongoy
Otra de las mayores preocupaciones se concentra en el estero de Tongoy, cuyo desborde no se registraba desde hace décadas, según relataron habitantes del sector.
El fenómeno, sumado a las marejadas y los fuertes vientos de las últimas horas, mantiene en riesgo a numerosas familias que viven en las cercanías del borde costero.
Por esta razón, el municipio solicitó la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para evacuar a la población de Tongoy, además de sectores como Tambillos, Patitas del Sauce y Cruz de Cañas.
El alcalde informó que, tras comunicarse con el regimiento de Coquimbo, se coordinó el despliegue de un camión militar. "Ellos van a disponer de un equipo con un camión que permite atravesar aquellos espacios donde nosotros ya no podemos ingresar. Vamos a evacuar a las personas y trasladarlas a nuestros albergues".
Asimismo, indicó que el municipio solicitó que el informe Alfa de emergencia permita contratar maquinaria pesada para encauzar las aguas y disminuir el impacto que están provocando las inundaciones en distintos sectores de la comuna.
Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las evacuaciones preventivas y atender las instrucciones de los organismos de emergencia, debido a que las precipitaciones continuarán durante las próximas horas y podrían agravar la situación en la región.
Hace 21 minutos
Megatemporal en Chile: Videos muestran tormentas eléctricas y granizos desde la región de O'Higgins hasta la del Biobío
¿Qué pasó?
En Chile se registra un megatemporal con tormentas eléctricas y granizadas que afectan desde la región de O'Higgins hasta la del Biobío.
Se reporta mucha inestabilidad en el sur del país, "mientras que en el norte chico las lluvias se concentran con temperaturas que no han bajado mucho", dijo el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda.
En la región del Maule, especialmente en Talca y Gualañé, se observan granizos de diferentes tamaños, acompañados de actividad eléctrica intensa.
La interacción entre masas de aire frío y tibio "generó un aumento en la nubosidad y dichas tormentas en varias regiones".
Además, se reportan granizadas fuertes en Yumbel, con cielos cerrados y lluvia abundante.
"Estas condiciones meteorológicas generan atención y seguimiento en la comunidad local y de Megatiempo", cerró Sepúlveda.
Hace 33 minutos
SEC reporta más de 338 mil clientes sin suministro eléctrico
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó en su último reporte (15:00 horas) que un total de 338.302 clientes se encuentran sin suministro eléctrico a nivel nacional.
Las regiones más afectadas son las que están viviendo las inclemencias del temporal: Valparaíso (171.274), La Araucanía (53.512), Coquimbo (33.185), Metropolitana (24.650), Biobío (10.067), Maule (7.499), Atacama (6.834), O'Higgins (5.297) y Ñuble (4.104).
Pese a esta afectación, la SEC informa que el 95,8% de los clientes a nivel nacional "está con servicio eléctrico normal".
Hace 49 minutos
Solicitan evacuación en sector de Alto del Carmen por activación de quebrada
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó esta tarde evacuar el sector La Vega en Valle del Carmen de la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama, debido a la "activación de quebrada".
El organismo activó la mensajería SAE y recordó "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".
¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sector La Vega en Valle del Carmen, por activación de quebrada, en la comuna de Alto del Carmen, Región de #Atacama. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.— SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026
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Hace 52 minutos
Senapred ordena evacuar sector de Ovalle por desborde de quebrada
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó esta tarde evacuar el sector Higueritas Unidas en la comuna de Ovalle, región de Coquimbo, debido al "desborde de quebrada El Ingenio".
El organismo activó la mensajería SAE y recordó "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".
¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sector Higueritas Unidas, por desborde de quebrada El Ingenio, en la comuna de #Ovalle, Región de #Coquimbo. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.— SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026
RECUERDA mantener la… pic.twitter.com/TJfhIaduBD