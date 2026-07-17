Truenos y relámpagos sorprenden a santiaguinos: Videos muestran la tormenta eléctrica sobre la capital

17 jul. 2026 - 22:01 hrs.

¿Qué pasó?

Una intensa tormenta eléctrica sorprendió durante la noche de este viernes a distintos sectores de la Región Metropolitana, donde ciudadanos registraron en video los constantes truenos y relámpagos que acompañaron al sistema frontal que afecta a gran parte del país.

Las descargas eléctricas fueron visibles en comunas del norte de Santiago, como Colina y Chicureo, aunque con el paso de los minutos también comenzaron a apreciarse en otros sectores de la capital.

Ante este escenario, especialistas recordaron que durante una tormenta eléctrica lo más seguro es permanecer al interior de una vivienda o de un vehículo con las ventanas cerradas, evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas y alejarse de ríos, piscinas o zonas abiertas hasta que finalice la actividad eléctrica.

Revisa los videos de la tormenta eléctrica en Santiago

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