Truenos y relámpagos sorprenden a santiaguinos: Videos muestran la tormenta eléctrica sobre la capital
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Una intensa tormenta eléctrica sorprendió durante la noche de este viernes a distintos sectores de la Región Metropolitana, donde ciudadanos registraron en video los constantes truenos y relámpagos que acompañaron al sistema frontal que afecta a gran parte del país.
Las descargas eléctricas fueron visibles en comunas del norte de Santiago, como Colina y Chicureo, aunque con el paso de los minutos también comenzaron a apreciarse en otros sectores de la capital.
Ante este escenario, especialistas recordaron que durante una tormenta eléctrica lo más seguro es permanecer al interior de una vivienda o de un vehículo con las ventanas cerradas, evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas y alejarse de ríos, piscinas o zonas abiertas hasta que finalice la actividad eléctrica.
Revisa los videos de la tormenta eléctrica en Santiago
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