"Puedo ser más gorda e igual soy exitosa": Magda Müller habló de las críticas que recibió por su físico

17 jul. 2026 - 22:24 hrs.

Una sincera reflexión compartió la actriz Magdalena "Magda" Müller sobre cómo las exigencias de la industria televisiva marcaron su relación con su cuerpo desde que comenzó su carrera.

La intérprete, de 32 años, participó en el podcast Más Que Titulares, conducido por Javiera Quiroga, donde abordó el impacto de los comentarios sobre su apariencia física y las constantes exigencias para modificar su peso según el personaje que debía interpretar.

La exigencia de subir de peso para "Yoyita"

Uno de los episodios que más la marcó ocurrió en 2013, cuando TVN le pidió subir entre 10 y 15 kilos para interpretar a la recordada "Yoyita" en Somos los Carmona.

El personaje se transformó en uno de los más queridos de la teleserie, pero ese éxito vino acompañado de una ola de comentarios sobre su físico. "Siempre he querido que este medio sea más amable en ese sentido y esa no es la realidad. Esto viene antes de mi generación, la exigencia de extrema delgadez. Creo que no es algo solo de Chile, es algo mundial", reflexionó la actriz.

El "body positive" perdiendo fuerza

Durante la conversación, Müller lamentó que el movimiento body positive, que hace algunos años impulsó una mayor representación de cuerpos diversos, haya perdido impulso.

"Ha sido mi bandera de lucha desde que entré a la televisión, pero, en realidad, vamos bastante perdiendo… Está súper de moda la extrema delgadez de nuevo, en Hollywood, en los referentes que existen: personas talentosísimas, pero con problemas alimenticios", comentó.

La actriz agregó que se pregunta "¿por qué tantas ganas de ver cuerpos de una sola forma?" cuando en la vida real existe diversidad de cuerpos.

"Puedo ser más gorda e igual soy exitosa"

Pese al bullying que recibió en redes sociales y a las críticas constantes, Müller aseguró que logró fortalecer su autoestima desde otro lugar.

"No soy la niña perfecta, no soy la niña flaquita, linda, no. Yo puedo ser más gorda e igual soy exitosa, igual me va bien. Hago un personaje que la rompe, ¿y qué?", sostuvo.

Finalmente, la actriz contó que hoy mantiene hábitos saludables, pero ya no persigue un ideal de delgadez: "Soy una persona que entreno mucho, cuido mucho mi alimentación y soy lo que ves aquí. No soy extremadamente delgada, soy una persona normal y considero que estoy saludable, bien, y estoy contenta de cómo estoy hoy", cerró.

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