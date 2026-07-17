"Se nos está mojando la pieza": Los problemas de Coté López producto de sistema frontal que afecta al país

17 jul. 2026 - 12:05 hrs.

El intenso sistema frontal que ha provocado estragos en distintas zonas del país también ha golpeado a algunas figuras del espectáculo. Una de ellas fue Coté López, cuya casa se vio afectada por las lluvias.

"Se nos está mojando la pieza"

La influencer sorprendió a sus seguidores al revelar, pasada la medianoche, que el agua había ingresado a su habitación mientras estaba junto a su hijo menor.

"Se nos está mojando la pieza, se está saliendo el agua, no sé qué pasó", relató la también empresaria en una de sus historias de Instagram.

En el video se la ve entrando a un dormitorio, cuyo piso permanece inundado. Su hijo está en el suelo colocando toallas para detener el paso del agua.

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"Estoy aburrida"

En historias de Instagram anteriores al incidente, Coté López le envió "besitos y apoyo a toda la gente que se ha visto afectada con las lluvias. Estaba mirando las noticias, terrible".

Producto del mal tiempo, la ex de Luis Jiménez debió quedarse en casa. "Mi gente, estoy aburrida. Llevo todo el día en la cama. Me levanté solo para bañarme; de hecho, tengo el pelo mojado", comentó.

Durante el día se quedó con su hijo menor: "No hemos hecho nada más, jugar en la cama y ver películas. Faltan tantos días".

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