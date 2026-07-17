Sistema frontal en Viña del Mar: Alcaldesa Ripamonti llama a la precaución por posibles remociones en masa

17 jul. 2026 - 12:47 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias, el viento y las marejadas siguen poniendo a prueba a Viña del Mar. Mientras el sistema frontal continúa avanzando sobre la zona central, el municipio mantiene desplegados equipos en distintos puntos de la comuna para responder a anegamientos, remociones en masa y posibles desbordes, en un escenario que todavía se extenderá durante los próximos días.

Aunque hasta el mediodía el estero Marga Marga ha resistido el aumento del caudal y continúa evacuando el agua hacia el mar, la principal preocupación está hoy en las quebradas y sectores altos de la ciudad, donde la saturación del suelo ya comenzó a generar las primeras remociones de tierra. En ese contexto, la alcaldesa Macarena Ripamonti realizó un balance de la emergencia y llamó a la comunidad a evacuar de forma preventiva cuando exista riesgo.

Marga Marga resiste, pero la emergencia continúa

Desde el borde del estero, la jefa comunal destacó el trabajo preventivo realizado durante los últimos meses para enfrentar este episodio de lluvias.

"Estamos en plena respuesta. Estamos felices porque este cauce natural ha soportado súper bien. Ahora tiene que soportar como cinco días, varios días más. Pero también estamos monitoreando lo que está pasando en el estero de Reñaca (...) La gente de Viña del Mar sabe que hicimos un trabajo. Cuando la gente estaba en el Festival viendo la tele, había trabajadores que estaban trabajando para poder esperar este momento del 'Niño Godzilla'", señaló Ripamonti.

Sin embargo, advirtió que el funcionamiento de la ciudad ya llegó a su límite. "La capacidad de absorción que tiene nuestra ciudad y de evacuar el agua lluvia ya está completamente superada. Un ejemplo: dejamos de recolectar la basura y los trabajadores se reconvirtieron y están despejando. La capacidad ya está a tope".

Albergues habilitados y vigilancia en los sectores de mayor riesgo

La alcaldesa informó que ya hay personas albergadas debido a pequeñas remociones en masa y explicó que el municipio mantiene capacidad para recibir a quienes deban abandonar sus viviendas.

"En este momento tenemos una capacidad de 400 personas para ser albergadas y tenemos una capacidad de escalar; queremos llegar al doble esta noche. Lo ideal es que usted pueda ir con una red de apoyo, pero si no puede, tengo una capacidad grande de camionetas para ayudarle en esa mudanza y llevarle a algún albergue", indicó.

El llamado es a evacuar antes de que aumente el riesgo

El monitoreo municipal se concentra principalmente en las zonas de Monte Sinaí, Manuel Bustos, Villa Hermosa, las quebradas de Villa Independencia y los sectores ubicados aguas arriba del humedal de Reñaca, donde existe mayor riesgo por la saturación del terreno.

"En los sectores donde se instalaron viviendas irregulares, en los bordes del cauce o en quebradas con pendiente, deben salir ahora. Si no pueden hacerlo, pídanos ayuda (...), pero si ya están viendo desmoronamientos, tienen que moverse", sostuvo.

Respecto del estero Marga Marga, Ripamonti enfatizó que el riesgo no ha desaparecido pese a que el cauce ha respondido favorablemente. "Claro que siempre se puede desbordar. Pensar lo contrario es no ser viñamarino (...) Hoy el agua está fluyendo de manera adecuada. Además, tuvimos seis meses limpiando el estero. ¿Quiere decir que no se va a desbordar? Tenemos que aguantar tres días más".

El cierre de su balance estuvo marcado por un llamado a actuar antes de que las condiciones empeoren. "Lo que a mí realmente me preocupa en este momento son las remociones en masa (...). Si usted ve que está en peligro, tiene un cerro y no tiene un muro de contención, y están cayendo las cositas, llame a su mamá, tome a su bebé, a su guagua y nos movemos ahora temprano. Si está solo, puedo ir con una camioneta y lo ayudamos a desplazarse".

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