Socavón en Reñaca genera preocupación entre los vecinos: "Esto en la noche va a ser muy peligroso"

17 jul. 2026 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un socavón se registró en sector de Reñaca Alto, donde parte del camino cedió producto del flujo de agua desde zonas altas. La emergencia dejó atrapados varios vehículos en el barro y mantiene bloqueado el tránsito para los residentes de los condominios del sector, quienes no pueden ingresar ni salir en sus automóviles.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación ante la inestabilidad del terreno y acusaron que se trata de un problema recurrente en la zona alta de Reñaca. A través de registros enviados a Megatiempo, se evidenció que la remoción en masa ya formó un socavón de cerca de 5 metros de ancho al costado del camino.

El llamado de los vecinos por socavón de 5 metros

Kristel Hornauer, vecina afectada de la zona, hizo un urgente llamado para que se cierre el área antes del término del día: “Esto en la noche va a ser muy peligroso”, advirtió. A la gravedad de este hundimiento principal se suma la aparición de nuevas grietas en los costados de la vía, lo que mantiene en alerta a la comunidad debido a que el agua continúa buscando su curso hacia las pendientes y debilitando la ruta.

Debido al debilitamiento estructural de la ruta, los propios habitantes del sector debieron instalar conos de forma preventiva para advertir a los automovilistas. Las autoridades llamaron a evitar por completo circular por el Camino de los Pinos debido al alto riesgo de que la calzada siga cediendo.

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Cierre total de Avenida Borgoño por deslizamientos

La alta concentración de emergencias simultáneas en la región ha dificultado el despliegue inmediato de los equipos municipales. De hecho, de forma paralela, se confirmó el cierre total de otra ruta clave de la costa.

El municipio de Concón anunció la suspensión del tránsito en toda la Avenida Borgoño, en el sector cercano a La Boca, a raíz de múltiples deslizamientos de tierra y barro, y la caída de árboles sobre la calzada. Allí ya trabaja maquinaria pesada para intentar despejar las vías, lo que mantiene en máximo riesgo la conectividad entre Viña del Mar y Concón.