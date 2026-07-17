Impactante registro muestra cómo "desapareció" la playa La Herradura en Coquimbo por las marejadas
17 jul. 2026 - 12:21 hrs.
Un registro captado en playa La Herradura evidencia cómo el fuerte oleaje hizo que prácticamente desapareciera la franja de arena, con el mar avanzando hasta el borde del paseo costero.
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